Spor, Futbol

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı.

Hakan Can Şahin  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Kayserispor Kulübü, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı

Kayseri

Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

