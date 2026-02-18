Ankara'da DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda 10 gözaltı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki soruşturmada 4 şüpheli ve 6 firari hükümlü gözaltına alındı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları tespit edilen Irak vatandaşı 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, ayrıca FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 6 firari hükümlünün de gözaltına alındığı belirtildi.
Şüpheli ve hükümlülerinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildiği kaydedildi.