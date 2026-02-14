Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,085.00
BTC/USDT
69,805.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kafilesi, Papara Park’a hareket ediyor.
logo
Dünya

ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı

ABD ordusu, 3-12 Şubat tarihlerinde Suriye'deki 30'dan fazla terör örgütü DEAŞ hedefine 10 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Muhammed Emin Canik  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı Fotoğraf: Hüseyin Nasır/AA

İstanbul

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD hava kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'ın altyapı ve silah depolarını çok sayıda hassas mühimmatla hedef aldığı belirtildi.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarına yönelik askeri baskıyı sürdürmek amacıyla 3-12 Şubat tarihlerinde Suriye'de 30'dan fazla DEAŞ hedefine 10 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD ordusunun DEAŞ hedeflerine yönelik önceki hava saldırılarının 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, terör örgütüne ait iletişim merkezi, stratejik bir lojistik noktası ve silah depolarının 5 ayrı hava saldırısıyla vurulduğu ifade edildi.

Saldırıların 20 Aralık'ta başlatılan "Şahin Gözü Operasyonu - (Operation Hawkeye Strike)" kapsamında düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bu operasyonun 13 Aralık'ta Palmira'da ABD ve Suriye güçlerine yönelik düzenlenen 2 ABD askeri ve ABD'li bir tercümanın hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına yanıt olarak başlatıldığı hatırlatıldı.

Son iki ay içinde düzenlenen hedefli operasyonlarda 50'den fazla DEAŞ mensubunun öldürüldüğü veya yakalandığı, DEAŞ'a ait 100'den fazla altyapı hedefinin yüzlerce hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı

ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı

Hollywood'dan Çinli teknoloji şirketinin yapay zeka uygulamasına telif ihlali gerekçesiyle tepki

Axios: ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun salı Cenevre'de yapılması bekleniyor

ABD, müzakere sürecine rağmen İran'a karşı bölgedeki askeri varlığını artırıyor

ABD, müzakere sürecine rağmen İran'a karşı bölgedeki askeri varlığını artırıyor
ABD'de federal hükümet, öğrenci kabul süreçlerindeki verileri paylaşmadığı gerekçesiyle Harvard'a dava açtı

ABD'de federal hükümet, öğrenci kabul süreçlerindeki verileri paylaşmadığı gerekçesiyle Harvard'a dava açtı
14 yıl aradan sonra düzenlenen "Şam Uluslararası Kitap Fuarı" yarın sona erecek

14 yıl aradan sonra düzenlenen "Şam Uluslararası Kitap Fuarı" yarın sona erecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet