Dünya

Axios: ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun salı Cenevre'de yapılması bekleniyor

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

Burak Dağ  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Axios: ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun salı Cenevre'de yapılması bekleniyor

Kudüs

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD'li bir yetkili ve konuya ilişkin bilgi sahibi 3 kaynak, ABD ve İran heyetlerinin 6 Şubat'ta Umman'da gerçekleştirdiği dolaylı müzakerelerin ikinci turuna ilişkin bilgi verdi.

Kaynaklara göre, ABD ile İran arasında müzakerelerin ikinci turu, 17 Şubat Salı günü Cenevre'de yapılması planlanıyor.

ABD heyetinde, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın yer alacak.

İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin başkanlık etmesi bekleniyor.

Taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin de görüşmelere katılması öngörülüyor.

ABD ve İran'dan ilk tur müzakereler sonrası karşılıklı mesajlar

ABD'li yetkili, Axios haber platformuna, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hafta başında Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştüğünü ve nükleer müzakerelere ilişkin Washington'un mesajlarının İran'a iletilmesi için aktardığını paylaştı.

Busaidi’nin ise Witkoff ile yaptığı görüşme sonrası söz konusu mesajı salı günü Maskat'ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'ye ilettiği belirtildi.

Laricani, İran devlet televizyonunda verdiği röportajda, ABD’nin müzakerelere ilişkin mesajını aldığını doğrulamıştı. Maskat'ı ziyareti sırasında Laricani’nin de Tahran yönetiminin mesajını Umman Dışişleri Bakanı Busaidi’ye aktardığı basına yansımıştı.

Trump, son olarak İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." demişti.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

