Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Irmak Akcan  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Ankara

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu ve saldırı sonucu 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

