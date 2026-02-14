Dolar
Gündem

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Fatma Nur Candan  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı Fotoğraf: Yavuz Gerçekçi/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın pazar günü akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın pazar akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren ise güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınaların pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü kuzey kesimlerde sabah, güney kesimlerde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında Fethiye-Kaş arası bölgede rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

