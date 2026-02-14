14 yıl aradan sonra düzenlenen "Şam Uluslararası Kitap Fuarı" yarın sona erecek
Esed rejiminin devrilmesinin ardından uzun bir aradan sonra bu yıl 57. kez düzenlenen "Şam Uluslararası Kitap Fuarı" yarın sona erecek.
Bu yıl "Yazdığımız tarih, okuduğumuz tarih" sloganını taşıyan fuara, 35 ülkeden yaklaşık 500 yayınevi katılıyor.
Fuar, çocuklara, gençlere ve yetişkin okurlara özel edebiyat atölyeleri, söyleşiler ve kitap imza günlerini içeren zengin bir program sunuyor.
Suriye Ulusal Kütüphanesi de fuarda özgün ve nadir eserler ile özel koleksiyonunu sergiliyor. Bu yıl ayrıca Katar ve Suudi Arabistan, fuarın onur konuğu ülkeleri olarak yer alıyor.
"Umarım bu fuar, Türkçe kitapların Arap dünyasında yayılmasına da katkı sunar"
AA muhabirine fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehdi el Jumaili, "Şam'ın kurtuluşunun ardından ilk kez böyle bir kitap fuarına katılıyoruz. Türkiye olarak da çok güçlü bir şekilde fuarda yer alıyoruz. Türkiye Yayıncılar Birliği ile Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği ve diğer yayın kuruluşları olarak fuara katıldık. Umarım bu fuar, Türkçe kitapların Arap dünyasında yayılmasına da katkı sunar." dedi.
Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Akıncı, böyle bir fuar vesilesiyle Şam'a gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bu önemli uluslararası organizasyon kapsamında birliğimizin bünyesinde yer alan 15'ten fazla yayınevinin ilmi ve fikri birikimini yansıtan nitelikli eserler, fuar süresince Şam'da okurlarla buluştu." diye konuştu.
Akıncı, fuarın yayın dünyasına katkı sağlamasını, yazarlar, yayıncılar ve okuyucular arasında kalıcı bağlar kurulmasına vesile olmasını temenni ederek, "Bu büyük organizasyonun Türkiye ve Suriye arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.
"Fuar, aynı zamanda Suriye'nin diğer kültürlerle ilim kapılarını açan önemli bir etkinlik"
Suriye Kültür Bakanı Danışmanı Züheyr Çavuş da fuarın, Suriye'nin Esed rejiminden kurtuluşunun ardından ilk kez düzenlenmesinin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, "Fuar, aynı zamanda Suriye'nin diğer kültürlerle ilim kapılarını açan önemli bir etkinlik. Fuarın onur konukları, Suudi Arabistan ve Katar. Türkiye'de Arapça yayınlar yapan kardeşlerimizle de birlikteyiz, bizi ziyaret ettiler, bu önemli etkinlikte bizimle yer aldılar." dedi.
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Burhan Genç, fuara Türkiye'den Arapça ve Türkçe kitap hazırlayan 20'ye yakın yayınevinin katıldığını aktararak, Suriye'nin iç savaştan önce Arap dünyasında yayıncılık anlamında önde gelen ülkelerden biri olduğunu ve yine o misyona ulaşabileceğini ifade etti.
Akademisyen ve diplomat Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Esed rejiminin bitişinin ardından kısa sürede Suriye'nin böyle bir hedef koymasının takdire şayan olduğunu belirterek, "İlk günden böyle bir şeye yönelmeleri, ülke dışından birçok ismi davet etmeleri beni çok mutlu etti." ifadesini kullandı.
Ekin Yayın Grubu Koordinatörü Murat Ayar, fuarda Türkçe hazırlanmış kitaplarını sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de birçok Suriyeli kardeşimiz Türkçe okudu, eğitim gördü. Bu durumun yansımasını fuarda ölçmek istiyoruz. Burada onlarla beraber olduğumuzu da göstermek istedik. Kitaba, kültüre ciddi bir önem verildiğini gördük. Devlet, bu fuarı tam anlamıyla sahiplenmiş. Kitaba ve kültüre bu kadar ilginin gösterilmesine gerçekten ziyadesiyle mutlu olduk."
"Yayıncı kardeşlerimize destek olmak için fuara geldik"
Multibem Yayınları Kurucusu Yusuf Ünal, yayınevi olarak çocuk kitapları üzerine çalışmalar yürüttüklerinden bahsederek, "Buraya gelirken fuara Türkçe, İngilizce ve Arapça kitaplarımızı getirdik. 14 yıl aradan sonra böyle bir fuarın yapılması, Türkiye'den yayıncılarla bir arada olmak bizim için mutluluk verici oldu. Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.
İz Yayınları yöneticisi Eren Kahraman, Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye'nin yaklaşık 12 yıldır Arap yayıncılara ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "O yayıncı dostlarımızın davetiyle fuara katıldık. Türkçe yayınlarımızı sergiliyoruz. Aslında bir ticari kaygı olarak değil, kendi yayıncı kardeşlerimize destek olmak için fuara geldik. Katıldığımız için mutluyuz. İnşallah her sene yapılır." görüşlerini paylaştı.
Hayat Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Bayrak, Şam'ın İslam tarihinde önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, son dönemde özellikle gençlik için hazırladıkları kitapların Arapçaya tercüme edildiğini ve bu fuarda da o kitapları okurlarla buluşturduklarını söyledi.
Siyer Yayınları Genel Koordinatörü Ömür Yıldırım ise Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasının ardından kitaba ilginin arttığına işaret ederek, "Bu durum bizi sevindiriyor. İnsanların kültürle, kitapla buluşması çok önemli. Zaten Suriye'yle büyük bir yakınlığımız var. Bu yakınlığımız kitaplarla birlikte daha da devam edecek." şeklinde konuştu.
