Dünya

Suriye hükümeti, Türkiye Maarif Vakfı'yla eğitim alanında işbirliği yapacak

Suriye hükümeti, Türkiye Maarif Vakfıyla (TMV) eğitim alanında işbirliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Muhammed Karabacak  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Suriye hükümeti, Türkiye Maarif Vakfı'yla eğitim alanında işbirliği yapacak Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Şam

Başkent Şam’daki Dışişleri Bakanlığı binasında, eğitim alanında çeşitli projelerin hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesini öngören mutabakat zaptının imza törenine, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Müdürü Kuteybe Kadiş, Türkiye Maarif Vakfı Şam Koordinatörü Harun Akdemir ve ilgililer katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Şam Koordinatörü Harun Akdemir, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakfın Suriye’de resmi tüzel kişilik kazandığını ve en kısa sürede Şam ve Halep başta olmak üzere farklı kentlerde eğitim faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.

TMV'nin 2016 yılından itibaren eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü hatırlatan Akdemir, Suriye’de Esed rejiminin devrilmesi öncesinde, vakfın ülkenin kuzey bölgelerinde 3 okul ile faaliyet gösterdiğini ve bu okullarda eğitimin devam ettiğini kaydetti.

Devrimin ardından Şam ve Halep’te de eğitim faaliyetlerine başlamak için girişimlerde bulunduklarını aktaran Akdemir, bu kapsamda Suriye’de resmi bir tüzel kişilik oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını belirtti.

Bundan sonraki süreçte en kısa zamanda önce Şam’da, ardından Halep’te ve daha sonra Suriye’nin diğer kentlerinde okul ve eğitim faaliyetlerine başlamayı hedeflediklerini dile getiren Akdemir, vakfın bu yöndeki hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Öncelikli hedef öğrencilerin desteklenmesi

Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi İkili İşbirliği Departman Müdürü Ammar el-Azeme ise Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında eğitim alanında kapsamlı işbirliği yürütüleceğini söyledi.

Protokolde öncelikli hedefin Suriyeli öğrencilerin ve ailelerin desteklenmesi olduğunu vurgulayan Azeme, bu çerçevede burs imkanlarının sağlanması, yeni okul ve eğitim merkezlerinin kurulması, ders kitapları alanında destek verilmesi ve ortak akademik araştırmalar yapılmasının planlandığını aktardı.

Vakfın tüm faaliyetlerinin Suriye Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı koordinasyonunda yürütüleceğini dile getiren Azeme, protokolü uygulamaya koyacak ek icra anlaşmalarının da imzalanacağını kaydetti.

