Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 914'e çıktı.

Dildar Baykan Atalay  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

Ankara

Antara'nın haberine göre, Ulusal Afetle Mücadele Ajansı ülkedeki afetlere yönelik son rakamları açıkladı.

Ajansa göre ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 914'ü buldu.

Ölenlerin 359'unun Açe, 329'unun Kuzey Sumatra ve 226'sının Batı Sumatra'dan olduğu aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu bölgelerde kayıp 389 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücüye ulaşmak için aracın camını baltayla kırdılar
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Çekmeköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü devrildi

Benzer haberler

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

Bodrum'da yağmur suyuyla denize sürüklenen atıklar kıyıya vurdu

Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu

Güney Asya'da geçen hafta başlayan sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 1500'ü aştı

Güney Asya'da geçen hafta başlayan sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 1500'ü aştı
Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da meydana gelen sellerde 1400'den fazla kişi öldü

Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da meydana gelen sellerde 1400'den fazla kişi öldü
Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağışların yol açtığı afetler 1200'e yakın can aldı

Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağışların yol açtığı afetler 1200'e yakın can aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet