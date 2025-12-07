Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkında 7 araç zarar gördü

Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkındaki 7 araçta hasar oluştu.

Fatma Nur Duman Arı, Engin Zafer  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkında 7 araç zarar gördü Fotoğraf: Engin Zafer/AA

İstanbul

İstasyon Mahallesi'ndeki İstasyon Sitesi'nin otoparkını, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su bastı. Otoparkta bulunan 7 araçta hasar oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sığınak bölümü ve asansör boşluğu da suyla dolan binanın elektrik trafosu da zarar gördü.

Binanın elektriği kesilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Otoparktaki suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, bina sakinleri daha önce de aynı sorunun üç kez yaşandığını, yetkililere başvurmalarına rağmen sonuç alınamadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da kar etkili oldu
Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkında 7 araç zarar gördü
Seyir halindeki otomobilinin alev aldığını offroad kulübü üyelerinin uyarısıyla fark etti
Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: İran’la yapıcı ilişkiler geliştirmek istiyoruz

Benzer haberler

Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkında 7 araç zarar gördü

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

Bodrum'da yağmur suyuyla denize sürüklenen atıklar kıyıya vurdu

Bodrum'da yağmur suyuyla denize sürüklenen atıklar kıyıya vurdu
Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu

Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet