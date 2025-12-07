Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkında 7 araç zarar gördü
Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkındaki 7 araçta hasar oluştu.
İstanbul
İstasyon Mahallesi'ndeki İstasyon Sitesi'nin otoparkını, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su bastı. Otoparkta bulunan 7 araçta hasar oluştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sığınak bölümü ve asansör boşluğu da suyla dolan binanın elektrik trafosu da zarar gördü.
Binanın elektriği kesilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Otoparktaki suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, bina sakinleri daha önce de aynı sorunun üç kez yaşandığını, yetkililere başvurmalarına rağmen sonuç alınamadığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.