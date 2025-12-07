Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kaybı 627'ye çıktı

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu heyelan ve sel felaketlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 627'ye yükseldi.

Dilara Karataş  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kaybı 627'ye çıktı

Ankara

Asya kıtasında sağanakların yol açtığı olumsuzluklar sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkeyi etkisi altına alan sağanağın yol açtığı afetlere ilişkin son verileri açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 627'ye çıktığı belirtilen açıklamada, kayıp 190 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, şiddetli yağışların 2 milyon 170 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediği ifade edildi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 914 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: İngilizler Kıbrıs'a bedava uçak gemisi diyorlar
İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü
Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Van'da kar etkili oldu

Benzer haberler

Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kaybı 627'ye çıktı

Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kaybı 627'ye çıktı

İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü

Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkında 7 araç zarar gördü

Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkında 7 araç zarar gördü
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet