Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına başlarken birçok ülke temsilcisi salonu terk etti
logo
Gündem

Küresel Sumud Filosu'nda saldırıya uğrayanların yakınlarından İsrailli yetkililere suç duyurusu

Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gönüllü katılanların aileleri, filoya yönelik saldırılarla ilgili İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aralarında bulunduğu İsrailli bazı yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

İrem Demir  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Küresel Sumud Filosu'nda saldırıya uğrayanların yakınlarından İsrailli yetkililere suç duyurusu

İstanbul

Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gönüllü katılanların aileleri, filoya yönelik saldırılarla ilgili İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aralarında bulunduğu İsrailli bazı yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'deki farklı illerde bulunan başsavcılıklara sunulan dilekçede, Gazze'de yaşanan korkunç insani dramın iki yıldır çok büyük bir felakete dönüştüğü belirtildi.

İsrail'in bombardımanla ve açlığı silah olarak kullanarak soykırım suçu işlediği anlatılan dilekçede, 65 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği, on binlerce Filistinlinin yaralandığı ve tedavi görmekten mahkum edildiği vurgulandı.

Dilekçede, Küresel Sumud Filosu'nun, insan onuruna ve şiddet içermeyen barışçıl çabaların gücüne inanan sıradan insanlardan oluşan bir uluslararası yardım misyonu olduğuna işaret edilerek, "Küresel Sumud Filosu, abluka sebebiyle gıda, ilaç, tıbbi malzeme, giyecek gibi temel ihtiyaçları temin edemeyen Gazze'deki sivillere deniz yolu üzerinden insani yardım ulaştırmayı amaçlayan çok uluslu bir sivil girişimdir. Filoda seyahat eden 60 ülkeden 500'den fazla gönüllü (doktor, sağlık görevlisi, avukat, parlamenter ve insan hakları savunucusu) sıkı şiddetsizlik kurallarına uymayı taahhüt etmiştir. Misyonun şeffaf ve uluslararası hukuk kurallarına uygun yürütülmesi için her türlü tedbir de alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Filonun şüphelilerin talimatıyla şimdiye kadar birçok kez tahrik gücü düşük füzeler, ses bombaları ve sülfür içerikli gaz bombalarıyla vurulduğu ve saldırıya ilişkin video kayıtlarının olduğu bildirilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Karanlıkta havadan teknelere yapılan saldırılarda patlamalar gerçekleşmiş, şiddetli ses nedeniyle geçici işitme kaybı yaşaması olmuş, tanımlanamayan cisimler ve tanımlanamayan kimyasal maddeler de gemi üzerindeki insanların üzerine atılmıştır. Filo Gazze açıklarına yaklaştıkça İsrail saldırısının yoğunlaşacağı ve tahrik gücü daha yüksek silahlar ile vurulma riskinin artacağı ve şüphelilerin emriyle İsrail'in gemilere çıkartma yapacağı açıktır."

Dilekçede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aralarında bulunduğu İsrailli bazı yetkililer ile İsrail ve Türkiye'de çifte vatandaş olan, İsrail'de orduda görev yapan şüpheliler hakkında Interpol aracılığıyla yakalama kararı çıkarılması, tutuklanmaları ve "insanlığa karşı suçlar", "insanlığa karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ile "mala zarar verme" gibi suçlardan haklarında kamu davası açılması istendi.

