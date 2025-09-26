Dolar
41.57
Euro
48.65
Altın
3,777.54
ETH/USDT
3,943.00
BTC/USDT
108,880.00
BIST 100
11,196.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına başlarken birçok ülke temsilcisi salonu terk etti
logo
Gündem

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlardan biriken çöplere tepki

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya tepki gösterdi.

Günay Pabuşçu  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlardan biriken çöplere tepki Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesine bağlı yaklaşık 1800 işçinin 4 gün süren iş bırakma eylemi sona erdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna rağmen Bostanlı ve Şemikler mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda çöplerin toplanmadığı görüldü.

Şemikler Mahallesi sakinlerinden Mevlüt Akçay, çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Akçay, "Ortamı görüyorsunuz. Söyleyecek fazla bir şey yok. Rezaletten başka bir şey değil bu. Oy veriyoruz bu insanlara... Çocuğumuza, torunumuza yazık. Torunum okula gidiyor, her gün bu pisliği görüyor, 'Dede bu ne?' diye soruyor. Biz cevap veremiyoruz. Bu normal değil. 'İşçilerin parası ödenmemiş' diyorlar. Ama belediyeysen, çözmek zorundasın." diye konuştu.

Öğrenci Gökdeniz Yıldız da her gün okul yolunda çöplerle karşılaştıklarını belirterek, "Her yerde çöpler ve sinekler var. Okulun önü de aynı. Çöp kokusundan rahatsızız." dedi.

Doğukan Çelebi ise çöpler ve kötü koku nedeniyle evin pencerelerini açamadığını, görüntünün mide bulandırdığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel Sumud Filosu'nda saldırıya uğrayanların yakınlarından İsrailli yetkililere suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dil Bayramı'nı kutladı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlardan biriken çöplere tepki
Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor
"Soğuk Savaş" programı sunucusu Soydemir ve konuk Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi

Benzer haberler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlardan biriken çöplere tepki

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlardan biriken çöplere tepki

Kışlık sebze üssü İzmir, üretim gücünü yerli çeşitlerle artıracak

Karşıyaka'da işçiler 4'üncü gününde eylemlerini sürdürüyor

İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi

İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor

İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Asansörden düşen koltuğun altında kalan kızını kaybeden anne sorumluların cezalandırılmasını istiyor

Asansörden düşen koltuğun altında kalan kızını kaybeden anne sorumluların cezalandırılmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet