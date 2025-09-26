Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dil Bayramı'mızı tebrik ediyor, ana dilimiz, ata mirasımız Türkçemizi koruyup geliştirerek bu aziz millete hizmet eden tüm akademisyenlerimizi, dil araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi, yazarlarımızı, şairlerimizi ve Türkçe sevdalılarını gönülden selamlıyorum." ifadesini kullandı.
