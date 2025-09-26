Dolar
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dil Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı tebrik etti.

Kaan Bozdoğan  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dil Bayramı'nı kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dil Bayramı'mızı tebrik ediyor, ana dilimiz, ata mirasımız Türkçemizi koruyup geliştirerek bu aziz millete hizmet eden tüm akademisyenlerimizi, dil araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi, yazarlarımızı, şairlerimizi ve Türkçe sevdalılarını gönülden selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dil Bayramı'nı kutladı
