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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda konuşuyor
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Dünya

Katar Başbakanı Al Sani: Türkiye'nin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "(Gazze'de) İnsani drama son vermek için Türkiye'nin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli." dedi.

Faruk Hanedar  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Katar Başbakanı Al Sani: Türkiye'nin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli Fotoğraf: Murat Gök/AA

İstanbul

Bakan Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Katar'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Uluslararası hukuk çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan bu konunun çözüme kavuşmayacağını dile getiren Al Sani, insani yardım konusunda da koordinasyonun çok önemli olduğunu belirtti.

Al Sani, esirlerin bırakılması için Katar'ın ilgili kardeş ve dost ülkelerle koordine içerisinde çalıştığına ve görüşmelere devam ettiğine dikkati çekerek "Bu koordinasyonun sürekli olması konusunda hemfikiriz ve herkes için de tabii ki olumlu yansımaları olacaktır." ifadesini kullandı.


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