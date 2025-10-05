Dolar
Kızılay Meydanı’nda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto ediliyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Katar'daki saldırısından kurtulan Hamas yöneticisi Hayye: Gazze'deki katliam evlat acımı unutturuyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da İsrail’in düzenlediği suikast girişiminden bu yana ilk kez görüntülendi.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Halime Afra Aksoy  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
İsrail'in Katar'daki saldırısından kurtulan Hamas yöneticisi Hayye: Gazze'deki katliam evlat acımı unutturuyor Fotoğraf: Arşiv

Istanbul

İsrail'in saldırısında oğlunu kaybeden Hayye, Hamas tarafından yayımlanan videoda, "Gazze'de yaşanan katliam ve yıkım, evlat acımı unutturuyor." dedi.

Hayye, "Benim için işgalci İsrail tarafından öldürülen herhangi bir Filistinli çocuk ile kendi çocuklarım arasında bir fark yok." ifadesini kullandı.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi hayatını kaybetmişti.

Katar saldırıyı kınamış ve "bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" duyurmuştu.

