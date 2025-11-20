BM, İsrail'in Gazze'deki son hava saldırılarından "derin endişe" duyuyor
Birleşmiş Milletler (BM), aralarında çocukların da bulunduğu son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki son İsrail saldırıları için "derin endişe" duyduklarını belirtti.
New York
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
İsrail'in son 24 saatte Gazze'nin değişik bölgelerine düzenlediği hava saldırıları için Dujarric, "Dün, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldürüldüğü ve yaralandığı bildirilen İsrail hava saldırılarından gerçekten derin endişe duyduğumuzu söyleyebilirim." dedi.
Dujarric, bu saldırıların, "ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunun çarpıcı bir göstergesi" olduğunu belirterek, "İhtiyacımız olan şey, herkesin ateşkesin sürmeye devam etmesini sağlamaktır. Bu nedenle siviller her zaman korunmalı ve zarar görmemelidir." ifadelerini kullandı.
AA muhabirinin ateşkesten bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara dikkati çekerek BM'nin, İsrail'in ateşkesi koruduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna ise Dujarric, BM'nin ateşkesin gözlemcisi veya garantörü olmadığını, sadece Gazze'de insani yardımlara odaklandıklarını söyledi.
Dujarric, "Garantör olarak (ateşkes anlaşmasına) katılım eksikliğimiz göz önüne alındığında, ateşkesin devam edip etmediğini söylemek bize düşmez. Filistinliler öldürülüyor ve bunun durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 33 artarak 69 bin 546'ya yükseldiğini belirtmişti.
Açıklamada, İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 12'si çocuk, 8'i kadın 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bir kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı, 88 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 312 kişinin öldüğü, 760 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 572 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedilmişti.