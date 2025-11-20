Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

DSÖ, Gazze'deki çocukların iyileşmesinin çok daha uzun süreceğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de varılan ateşkesle birlikte çocukların 2 yıl süren saldırıların ardından bir nebze rahatladığını ancak iyileşmelerinin çok uzun süreceğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
DSÖ, Gazze'deki çocukların iyileşmesinin çok daha uzun süreceğini bildirdi Fotoğraf: Hamza Z. H. Qraiqea/AA

Cenevre

Ghebreyesus, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden Gazze’deki çocuklara ilişkin bir paylaşım yaptı.

Ateşkesle birlikte 2 yıl süren şiddetin ardından Gazze'deki çocukların sessiz anlar yaşadığını belirten Ghebreyesus, kırılgan ateşkesi, çocuklara nefes alma, oyun oynama ve hatta iyileşmeye başlama şansı verdiğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ghebreyesus, "Travma, yaralanma, keder ve parçalanmış çocuklukların iyileşmesi çok daha uzun sürecek." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün sağlık sisteminin rehabilitasyonunu ve yeniden inşasını desteklediğini vurgulayan Ghebreyesus, çocuklar için ruh sağlığı hizmetlerini genişletmek için sahada olduklarının altını çizdi.

Ghebreyesus, "Bugün Dünya Çocuk Günü. DSÖ, bu günde kalıcı bir barışa yol açacak şekilde ateşkese tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
