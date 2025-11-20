Dolar
Dünya

DSÖ ve ortakları, Gazze'de 10 binden fazla çocuğu hastalıklardan korumak için aşıladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ortaklarıyla birlikte Gazze'de 10 binden fazla çocuğu hastalıklardan korumak için aşıladıklarını ve bu kapsamda 40 binden fazla çocuğa erişmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
DSÖ ve ortakları, Gazze'de 10 binden fazla çocuğu hastalıklardan korumak için aşıladı Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Cenevre

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

DSÖ ve ortaklarının, 9 Kasım'da başlatılan ve 22 Kasım'a kadar sürecek aşılama kampanyasının ilk 8 gününde Gazze'de 3 yaş altı 10 binden fazla çocuğu aşıladığını belirten Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

"Kampanyanın hedefi 40 binden fazla çocuğa ulaşmak. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen kampanya, çocukları kızamık, kabakulak, kızamıkçık, difteri, tetanos, boğmaca, hepatit B, tüberküloz, çocuk felci, rotavirüs ve zatürreye karşı koruyacak."

Ghebreyesus, kampanyanın ikinci ve üçüncü aşamalarının Aralık 2025 ve Ocak 2026'da planlandığını kaydetti.

DSÖ'nün izleme ekiplerinin, aşılama kampanyasının kalitesini ve kapsamını sağlamak için sahada olduğunu da bildiren Ghebreyesus, "Ateşkesin devam ettiğini görmek beni cesaretlendiriyor. Çünkü bu, DSÖ ve ortaklarının Gazze genelinde kritik sağlık hizmetlerini genişletmesine, harap olmuş sağlık sisteminin yeniden donatılması ve yeniden inşası için gereken desteği sağlamasına olanak tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.


