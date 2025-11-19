Dolar
UAEA Yönetim Kurulu'nda 51 ülkeden ortak Gazze açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında 51 ülke, UAEA'nın Gazze'deki insanlık dramını hafifletmek için Filistin Devleti'ne acil ve uzun vadeli yardım sağlama konusunda rol oynayabileceğini belirtti.

Salih Okuroğlu  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
UAEA Yönetim Kurulu'nda 51 ülkeden ortak Gazze açıklaması Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler (Fotoğraf: Salih Okuroğlu/AA)

Viyana

UAEA Yönetim Kurulu'nda aralarında Türkiye, İngiltere, İspanya, İtalya ve Çin'in de bulunduğu 51 ülke, Gazze'deki insani duruma ilişkin ortak açıklama yaptı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler'in okuduğu ortak açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, tüm taraflar anlaşmaya uymaya ve uygulamaya çağırıldı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında özellikle Gazze'de yaşanan ciddi insani durumdan derin endişe duyulduğuna işaret edilen açıklamada, Gazze'ye giren insani yardım miktarının ateşkes kapsamında kararlaştırılanın "önemli ölçüde altında" olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu vahim insani durumda, UAEA'nın, Gazze Şeridi'ndeki insanlık dramını hafifletmek için Filistin Devleti'ne acil ve uzun vadeli yardım sağlama konusunda önemli bir rol oynayabilecek yetkili bir kurum olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistin Devleti için Teknik İşbirliği Programının Gazze Şeridi'ne Genişletilmesi hakkındaki kararın, eylüldeki Genel Konferans’ta kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, UAEA'ya bu kararı uygulaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Filistin Devleti'nin, özellikle Gazze Şeridi'ndeki acil ve uzun vadeli ihtiyaçlarını, nükleer tıp, tahribatsız muayene, toprak, hava ve suyun kirliliğinin değerlendirilmesi konusunda UAEA'nın katkıda bulunması istendi.

