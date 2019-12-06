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Dünya

Gözaltına alınan Filistinli gazeteci: İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor

İsrail polisince bu sabah gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Filistin Devlet Televizyonu çalışanı Kristina Rinavi, İsrail'in Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemediğini söyledi.

Esat Fırat   | 06.12.2019
Gözaltına alınan Filistinli gazeteci: İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor Fotoğraf: MOSTAFA ALKHAROUF / AA

Kudüs

İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde, Filistin TV'de yayımlanan "Günaydın Kudüs" programının çekimi sırasında düzenlenen baskınla gözaltına alınan 5 kişi, Batı Kudüs’teki Meskubiye gözaltı merkezinden serbest bırakıldı. 

Uzun bir sorgu sürecinden geçirilen gazeteciler, 15 gün televizyonda çalışmamaları şartıyla salıverildi. Gazetecilerin bu şartı ihlal etmeleri halinde de para cezasına çarptırılacakları belirtildi.

Serbest kaldıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistinli gazeteci Kristin Rinavi, maruz kaldıkları gözaltı işleminin hiçbir hukuki gerekçesi olmadığını vurguladı.

Tüm çekim ekipmanına el konulduğunu ve Filistin TV'ye çalışmalarının engellendiğini belirten Rinavi, uzun bir sorgudan sonra "keyfi" şartlarla serbest bırakıldıklarını ifade etti.

Rinavi, İsrail'in Kudüs'te Filistin basınına göz açtırmak istemediğine dikkati çekerek, "İşgal devleti Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaşananların Filistin toplumuna nakledilmesini engellemek istiyor. Kudüs'te yaşanan zulmün yansıtılmasını istemiyor ve dolayısıyla bizi gözaltına alıyor. İşte bugün bunun bedelini ödüyoruz." diye konuştu.

Filistin'den kınama

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamayla, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te Filistin TV'nin çalışanlarını gözaltına alması kınandı.

Açıklamada, ABD'nin özellikle "Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti" olarak tanıması gibi adımlarla, Tel Aviv yönetimini buna benzer ihlallere cesaretlendirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına son vermesi için uluslararası topluma Tel Aviv yönetimine baskı yapması çağrısında bulunuldu.

İsrail güçleri, 20 Kasım'da da Filistin TV'nin Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenlemiş ve İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın talimatıyla söz konusu ofis 6 ay süreyle kapatılmıştı.

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