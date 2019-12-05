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Dünya

Gazze'de 'Kırmızı Halı Film Festivali' başladı

Gazze'de, insan haklarını konu alan filmlerin gösterileceği "Kırmızı Halı Film Festivali" başladı.

Hacer Başer,Gülşen Topçu   | 05.12.2019
Gazze'de 'Kırmızı Halı Film Festivali' başladı Fotoğraf: Mustafa Hassona /AA

Gazze

Gazze'de Kırmızı Halı Film Festivali

Gazze kentinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kırmızı Halı Film Festivali başladı. Festivalin yapıldığı kullanılmayan Amer sinemasının avlusunda Gazzeliler ilgi gösterdi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı ) 

Gazze'de bu yıl 5'incisi düzenlenen ve "Amir" isimli metruk bir sinema binasında gerçekleştirilen "Kırmızı Halı Film Festivali"ne yoğun katılım gösterildi.

Festivalin organizatörü Muntasır es-Seba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de sinema ve kültür hayatını canlandırmak için böylesi bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İnsan haklarını konu alan filmler gösterilecek

Seba, Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Beytullahim'de 11 Aralık'a kadar devam edecek festivalde daha çok insan haklarını konu alan filmlerin gösterileceğini ifade etti.

Festival için 45 filmin seçildiğini aktaran Muntasır es-Seba, gösterimi yapılacaklar arasında belgesel, animasyon ve uluslararası festivallerde ödül almış insan hakları odaklı filmlerin yer aldığını kaydetti.

"2 milyon Filistinlinin Gazze'de abluka altına yaşadığı mesajını vermek istiyoruz"

Festival Hazırlık Komitesi üyesi Suud Ebu Ramazan ise düzenledikleri festivalle dünyaya, 2 milyon Filistinlinin Gazze'de abluka altına yaşadığı mesajını vermek istediklerini dile getirdi.

Ebu Ramazan, "Filistin halkının özgürlük, onur ve bağımsızlık aşığı olduğunu ve diğer insanlar gibi yaşamayı arzuladığını dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

Birinci Filistin İntifadası'nın meydana geldiği 1987'den sonra Gazze'deki istikrarsızlık nedeniyle sinema salonları kapanmıştı. 1994'te Filistin yönetiminin kurulmasıyla birlikte sinema salonları yeniden faaliyet göstermeye başlamıştı. Bu sinemalardan biri olan Amir Sineması, 1996'da Filistinli bir grup genç tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilmişti.

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