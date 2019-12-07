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Dünya

Hamas lideri Heniyye Türkiye'yi de kapsayan yurt dışı turuna çıkıyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Katar, Türkiye ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeyi ziyaret edecek.

Yaser Albanna,Mehmet Nuri Uçar   | 07.12.2019
Hamas lideri Heniyye Türkiye'yi de kapsayan yurt dışı turuna çıkıyor

Filistin

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye 2017'de Hamas'ın liderliğine seçilmesinin ardından Katar, Türkiye ve Malezya'yı da kapsayan ilk yurt dışı turuna çıkacak.

Heniyye Hamas Başkanı seçilmesinden bu yana kısa ziyaretler için sadece Mısır'a gitti.

Heniyye, Gazze Şeridi'nde yaşayan tüm Filistinlilerin dış ülkelere seyahat edebilmek için kullandıkları tek çıkış yol konumunda olan Kahire Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak.

Kaynaklar, Heniyye'nin yurt dışı ziyaretinin birkaç ay süreceğini kaydetti.

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