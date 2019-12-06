Filistinli Haccar toprak kap ve duvarlara tarihi nakşediyor
Gazzeli oymacılık ustası Bessam el-Haccar, yaklaşık yarım asra yakın meslek hayatında, tarihi şahsiyetlerin portreleri ile Filistin kültürel mirasını toprak kap ve duvarlara işliyor.
Gazze
Gazzeli oymacılık ustası Bessam el-Haccar, tarihi şahsiyetlerin portreleri ile Filistin kültürel mirasını toprak kap ve duvarlara nakşederek tarihe not düşüyor.
20'li yaşlarda tanıştığı kil ile oymacılıkta 45 yılı geride bırakan 65 yaşındaki Haccar, Gazze'deki evinde oluşturduğu atölyesinde toprak kaplar ve duvarlara farklı desenleri resmediyor.
Haccar, İslam ve Arap dünyasında öne çıkan tarihi şahsiyetleri ile Filistin'in günlük yaşantısından kesitleri toprak kapların ya da objelerin üzerine nakşediyor. Filistinli zanaatkarın, oymacılık çalışmalarının başlıca sahneleri arasında, doğal kırsal yaşam, eski tarz çamur evler ve tarlada çalışan işçiler de yer alıyor.
Çalışmalarının çoğunun gerçeği ve tarihi konu edindiğini söyleyen Haccar, belgelenmesi gerektiğini düşündüklerini çalışmalarına yansıttığını kaydetti.
Tarihi şahsiyetlerin yanı sıra Filistinlilerin kendilerine mahsus kültürel mirasını objelere nakşetmekten keyif aldığını ifade eden Haccar, "Filistinlilerin kendi topraklarındaki haklarını vurgulamak için çalışmalarımda, Filistin geleneksel kültür hayatından kesitlere yer veriyorum." dedi.
Haccar, ayrıca genç nesillere Filistin tarihini anımsatmak, kimliklerine ve topraklarına bağlılık şuurunu canlı tutmak için yöresel hayattan kesitler resmettiğini aktardı.
Eserlerinden birinde, Filistin yöresel kıyafetiyle portakal, hurma ve zeytin ağaçlarının olduğu bir bahçede oturan genç bir kız ile kadın ve erkek çiftçilerin çalıştığı bir sahneyi canlandıran Haccar, bir diğer çalışmasında ise yere oturmuş, koyunu eliyle besleyen bir Filistinliyi resmettiğini ifade etti.
Haccar, Filistin yöresel kıyafetleri giymiş genç ve yaşlı kadınların yer aldığı çalışmalarda Filistin kimliğini vurgulamaya çalıştığını söyledi.
Tarihi şahsiyetlerin portreleri
Zanaatine tarih ve kimlik bilinciyle yaklaşan Haccar, çalışmalarında Filistin kültürünün yanı sıra İslam ve Arap dünyasında öne çıkan tarihi şahsiyetlere de yer veriyor.
Haccar'ın, çalışmalarında yer verdiği tarihi şahsiyetlerden biri de Fatih Sultan Mehmet. Filistinli usta, "Fatih Sultan Mehmet'in tarihi açıdan zengin bir yaşamı olduğu için portresinin çalışılması gerektiğini düşündüm." diye konuştu.
Emevi Halifesi Abdulmelik bin Mervan'ın resmini de toprak bir testiye nakşeden Haccar, ayrıca milattan önce hüküm sürmüş son büyük Asur kralı Asurbanipal'in de portresini çalıştığını söyledi.
Oymacılık mesleği ve abluka altındaki Gazze'de karşılaştığı engeller
Haccar, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'de uyguladığı ablukanın işlerini olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekti.
Ablukadan önce bireysel ya da şirketlerin talebiyle duvarlara oyma işçiliği yaptığını, neredeyse her gün çalıştığını aktaran Haccar, ablukadan sonra bu zanaate rağbetin ciddi oranda azaldığını kaydetti.
Haccar, abluka nedeniyle inşaat malzemesi başta olmak üzere Gazze'ye ürün girişinin kısıtlı olduğunu bunun da bölge ekonomisini felç ettiğini hatırlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.