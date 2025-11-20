İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde bir eve saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyla bölgesinde sivillerin yaşadığı bir eve yönelik saldırı sonrası enkazdan 3 Filistinlinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 15 kişinin ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
- İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi
İsrail ordusunun ateşkese rağmen dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ise 25 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ölen 25 kişi arasında kadın ve çocukların bulunduğunu, saldırılarda 77’den fazla kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığını duyurdu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gazze Sivil Savunma Sözcülüğü, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere yeniden saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.
Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılara ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, dün akşam düzenlenen saldırılar hakkında İsrail ordusu, Han Yunus bölgesinde işgalini sürdürdüğü “Sarı Hat” içinde İsrail askerlerine ateş açıldığını, olayda yaralı bulunmadığını ileri sürdü.
Ordu açıklamasında, karşılık olarak Gazze genelinde "Hamas’a ait olduğunu" iddia ettiği hedeflerin vurulduğu ifade edildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.