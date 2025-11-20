Dolar
42.37
Euro
48.95
Altın
4,058.42
ETH/USDT
3,016.90
BTC/USDT
91,850.00
BIST 100
10,939.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Ukrayna'da savaşı bitirecek planın, Kiev ve Avrupa tarafından kabul görmesi konusunda ısrarcı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da savaşı sona erdirecek herhangi bir planın çalışabilmesi için Avrupa ve Kiev'in bunu desteklemesi gerektiği görüşünü yineledi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
AB, Ukrayna'da savaşı bitirecek planın, Kiev ve Avrupa tarafından kabul görmesi konusunda ısrarcı

İstanbul

Kallas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı iddia edilen planı değerlendirdi.

Ukrayna'da savaşı sona erdirecek herhangi bir planın, Avrupa ve Ukrayna tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade eden Kallas, "Ayrıca bu savaşta bir saldırgan ve bir kurban olduğunu anlamamız gerekir. Bu yüzden Rus tarafının herhangi bir taviz verdiğini duymadık." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kallas, Rusya'nın "barış istemesi halinde koşulsuz ateşkes teklifini kabul edebileceğini" ancak bunu yapmadığını belirterek Moskova'nın, Ukrayna saldırılarında sivil altyapıyı hedef aldığını savundu.

Avrupa'nın Ukrayna'yla beraber yeni bir barış planı hakkında görüştüğü iddialarına Kallas, "Bildiğim kadarıyla (böyle bir şey) yok." yanıtını verdi.

Gazze ve Sudan

ABD'nin Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edildiğini hatırlatan Kallas, "İki misyonumuzun, AB Refah Sınır Yardım Misyonu (EUBAM Refah) ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonunun (EUPOL COPPS) görev tanımlarının nasıl değiştirileceğini tartışıyoruz. Bu da daha geniş barış planının bir parçası." dedi.

Kallas, AB'nin EUPOL COPPS aracılığıyla Gazze Şeridi'nden 3 bin polise eğitim verme planı olduğu haberlerini doğrulayarak "Plan, sınırı korumak için 3 bin Filistinli polisi eğitmek." dedi.

Filistin'de yaşanan süreçleri yöneten ve sahiplenenlerin Filistinliler olması gerektiğini belirten Kallas, "Biz onlara sadece güven oluşturma ve polislerin eğitimi konusunda yardımcı olabiliriz. Tabii ki bu da üye devletlerden ek kaynakların yanı sıra bu görevlere gönderilecek personelin de sağlanmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
MSB: Son bir haftada 7 PKK'lı terörist teslim oldu
Hatay Defne'de afet konutlarının ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
Fatih'te ölen Böcek ailesinin otelin kapısını kırmaya çalışması güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti: Barış masası yeniden kurulabilir mi?

Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti: Barış masası yeniden kurulabilir mi?

AB, Ukrayna'da savaşı bitirecek planın, Kiev ve Avrupa tarafından kabul görmesi konusunda ısrarcı

DSÖ ve ortakları, Gazze'de 10 binden fazla çocuğu hastalıklardan korumak için aşıladı

AB sözcülerine "Gazze" sorusu nedeniyle işini kaybeden gazeteci, savunduğu değerleri korumakta kararlı

AB sözcülerine "Gazze" sorusu nedeniyle işini kaybeden gazeteci, savunduğu değerleri korumakta kararlı
BM raportörüne göre, İsrail'in Gazze'deki konut yıkımına devam etmesi soykırım eyleminin bir parçası

BM raportörüne göre, İsrail'in Gazze'deki konut yıkımına devam etmesi soykırım eyleminin bir parçası
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde bir eve saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde bir eve saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet