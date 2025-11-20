Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

AB Komisyonu üyesi Lahbib: Gazze'ye yardımlar asla siyasileştirilmemeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'de insani durumun çok kötüleşmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Gazze'ye yardımlar asla siyasileştirilmemeli." uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
AB Komisyonu üyesi Lahbib: Gazze'ye yardımlar asla siyasileştirilmemeli

Brüksel

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki esirlerin evlerine döndüğüne dikkati çeken Lahbib, "Ancak insani yardım durumu kötüleşmeye devam ediyor. Son sellerin ardından ve yaklaşan kış aylarının etkisiyle Filistinliler üşüyor, ıslanıyor ve açlar." ifadelerini kullandı.

Lahbib, AB'ye ait gerekli yardım malzemesinin sınırda hazır olduğunu ancak Gazze'ye çok az miktarda yardım girişine izin verildiğini belirtti.

İnsani yardımların dağıtımı için tam erişim ve sivil toplum kuruluşlarının kayıtlarına izin verilmesi gerektiğine işaret eden Lahbib, "Yardım dağıtımı tarafsız ve uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde olmalı. Gazze'ye yardımlar asla siyasileştirilmemeli. Askeri araç olarak kullanılmamalı." uyarısını yaptı.

Lahbib, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze kararına da vurgu yaparak, AB'nin bu planı desteklediğini ancak detaylar ve planın nasıl uygulanacağının önem taşıdığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki duruma da dikkati çeken Lahbib, "Yerleşimci şiddeti artıyor. Şiddete son verilmeli ve uluslararası hukuka saygı duyulmalı." dedi.

İsrailli analistlere göre ABD’nin Suudi Arabistan’a F-35 satışı, Tel Aviv’de "hava üstünlüğü" endişesini artırdı

AB, Ukrayna'da savaşı bitirecek planın, Kiev ve Avrupa tarafından kabul görmesi konusunda ısrarcı
DSÖ ve ortakları, Gazze'de 10 binden fazla çocuğu hastalıklardan korumak için aşıladı
AB sözcülerine "Gazze" sorusu nedeniyle işini kaybeden gazeteci, savunduğu değerleri korumakta kararlı
