İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın bir mahallesi için 2 günde 40 yıkım ve inşaat durdurma kararı çıkardı

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da Kudüs'ün güneydoğusunda bulunan Hummus Vadisi Mahallesinde son iki günde Filistinlilere ait yapılar hakkında 40 yıkım ve inşaat durdurma kararı çıkardı.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın bir mahallesi için 2 günde 40 yıkım ve inşaat durdurma kararı çıkardı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ramallah

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "İsrail makamları, Kudüs'ün güneydoğusundaki Hummus Vadisi Mahallesinde son iki günde 40 yıkım ve inşaat durdurma bildirisi çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın A bölgesinde yer almasına ve Filistin makamlarından resmi izne sahip olmasına rağmen İsrail makamlarının ayrım duvarı dışında kalan Hummus Vadisi Mahallesindeki binalar için 19 Kasım'da 30 yıkım kararı çıkardığı aktarıldı.

Ayrıca, İsrail makamlarının gün içinde aynı mahallede ayrım duvarı içinde Batı Şeria'nın A ve B olarak sınıflandırılan bölgelerde 4 yıkım, C bölgesinde 6 inşaat durdurma kararı çıkardığı kaydedildi.

İsrail'in yıkım ve inşa durdurma kararlarının "Kudüslüleri topraklarından atmaya yönelik sistematik bir politikanın parçası olarak tehlikeli ve kasıtlı bir şekilde gerilimi tırmandırma" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, yaklaşık 4 bin 500 dönümlük alanı kapsayan Hummus Vadisi'ndeki hayati alanları hedef alıyor. Ayrım Duvarının girişleri için 2 bin dönümlük alana el koyuyor geri kalan alanlar duvarın dışında kalıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in, 2011'de çıkardığı ve 2015'te yeniden yürürlüğe koyduğu bir askeri kararla duvarın her iki tarafında 250 metre derinliğinde "tampon hat" oluşturduğu ve bu alanı "yıkım kararlarını meşrulaştırmak için bir bahane olarak kullandığı" hatırlatıldı.

Açıklamada, "İsrail'in yıkım politikasının sistematik bir yerleşim planının parçası olduğu" vurgulandı.

İsrail'in Filistinlilerin gasbedilen toprakları üzerine kurulan yerleşimlerin inşasını kolaylaştırıp altyapı desteği sağladığı ancak Kudüs'te Filistinlilerin inşaat ruhsatı almasını engellediği, evlerini yıktığı ve inşaat projelerini durdurduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'in bu politikası "bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suç" olarak nitelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinlilere ait yapılar "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

