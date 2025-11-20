Dolar
Dünya

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini "terörizm" olarak niteledi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddetini "terörizm" olarak niteledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini "terörizm" olarak niteledi Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Kudüs

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddetini "terörizm" olarak niteledi ancak bu tür şiddet eylemlerinin birkaç "haydutla" sınırlı olduğunu öne sürdü.

İsrail haber sitesi Times of Israel'in haberine göre Huckabee, dün bir ABD televizyonuna yaptığı açıklamada, Filistinlilere saldıranların çoğunun gerçek "yerleşimciler" olmadığını, bunların sınırlı sayıdaki "kızgın ve öfkeli genç" olduğunu iddia etti.

Huckabee, "Bunların çoğu, Yahudiye ve Samiriye'de (Batı Şeria) bile yaşamayan, oraya kaos çıkarmaya gelen haydutlar. Yaptıkları terörizm." ifadesini kullandı.

Gazze'deki son saldırılar hakkında sorulan soruya Huckabee, "ateşkesin hala yürürlükte olduğu ve bu tarz olayların yaşanmasının beklendiği" yanıtını verdi.

Huckabee, "Hamas saldırdığında İsrail'in karşılık verme hakkı olduğunu ancak genel olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın planının çok etkili bir şekilde işlediğini düşündüğünü" dile getirdi.

ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satışından endişe duyduğu iddiasını da reddeden Huckabee, şunları söyledi:

"İsrail ile Orta Doğu'da askeri üstünlüğe sahip olmalarını öngören bir anlaşmamız var. Onlar da ABD'nin buna uyacağına inanıyor.

Suudi Arabistan'a, belki de İran'a karşı kendilerini savunma olanağı sağlamak için birkaç F-35 satmak, başlı başına İsrail'e karşı bir saldırı değildir."

