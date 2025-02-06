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Teknoloji

Google, işe alım süreçlerinde yeni düzenlemelere gideceğini duyurdu

ABD'li teknoloji şirketi Google, Başkan Donald Trump'ın "çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık" (DEI) programının sonlandırılmasıyla ilgili kararnamesinin ardından işe alım süreçlerinde yeni düzenlemelere gidileceğini açıkladı.

Damla Delialioğlu  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Google, işe alım süreçlerinde yeni düzenlemelere gideceğini duyurdu

Ankara

Google'ın çalışanlarına gönderdiği yıllık raporda, 2021'den 2024'e kadarki dönemde yer alan "Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı yaptığımız her şeyin bir parçası haline getirmeye ve hizmet verdiğimiz kullanıcıları temsil eden bir iş gücü oluşturmaya kararlıyız." maddesinin olmaması dikkati çekti.

Bu arada, CNBC'nin ulaştığı Google'ın çalışanlarına yönelik bilgi notunda, hükümetin bu konudaki kararnameleri doğrultusunda şirketin işe alım programlarına yeni düzenlemeler getireceği belirtildi.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi olan, merkezi ABD'de bulunan Meta şirketi de işe alımlarda, DEI programı uygulamalarına son vereceğini duyurmuştu.

DEI programı nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde, özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" bir ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.

Öte yandan, DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlamıştı.

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