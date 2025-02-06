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Dünya

Trump yönetiminde, Elon Musk'ın nüfuzunu isteyen Cumhuriyetçilerin oranı düşüyor

ABD'de Donald Trump yönetiminde iş insanı Elon Musk'ın nüfuz sahibi olmasını isteyen Cumhuriyetçilerin oranı düşüyor.

Ahmet Furkan Mercan  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Trump yönetiminde, Elon Musk'ın nüfuzunu isteyen Cumhuriyetçilerin oranı düşüyor

Ankara

2-4 Şubat'ı kapsayan "The Economist/YouGov" kamuoyu araştırması, Trump yönetiminde Musk'ın nüfuzunu arzulayanların güncel oranını inceledi.

Buna göre, Cumhuriyetçi Parti seçmeni olduğunu beyan eden katılımcıların yüzde 26'sı Musk'ın nüfuzunu "çok", yüzde 43'ü "biraz" isterken, yüzde 17'si ise nüfuz sahibi olmasını "hiç" istemiyor.

Şirketin Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinin hemen ardından yaptığı araştırmaya kıyasla, oranların önemli ölçüde düştüğü dikkati çekti.

Söz konusu dönemde araştırmaya katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 47'si Musk'ın nüfuzunu "çok", yüzde 29'u da "biraz" isterken, yüzde 12'si ise nüfuz sahibi olmasını "hiç" istememişti.

ABD vatandaşlarının ise yüzde 13'ü Musk'ın "çok", yüzde 25'i "biraz" nüfuza sahip olmasını isterken, yüzde 46'sı nüfuza sahip olmasını hiç istemiyor.

Kasım 2024'te yapılan araştırmada, bu oranlar "çok" yüzde 34, "biraz" yüzde 22 ve "hiç" yüzde 30 şeklindeydi.

DOGE, ödeme sistemlerine erişim ve protestolar

İş insanı Musk, ABD Başkanı Trump tarafından oluşturulan ve "federal israfı engellemeyi" hedefleyen Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilmişti.

Buna karşın göreve geldiğinden beri Musk, ülke içinde "bazı yetkilerinin yasal dayanağının sorgulamasına neden olacak adımlar" atmakla eleştiriliyor.

Associated Press'e (AP) konuşan bir kaynağa göre, DOGE, Sosyal Güvenlik Kurumu ve federal sağlık hizmetleri Medicare'in müşteri ödeme sistemleri dahil, Hazine Bakanlığının hassas verilerine erişim sağladı.

Erişim iddiası, ABD kamuoyunda tepkiye yol açmış ve hafta içinde, Demokrat Kongre üyelerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, Hazine Bakanlığı önünde toplanarak Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto etmişti.

Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto eden kalabalık "Elon Musk gitmeli!" sloganları atmıştı.

Göstericilerden bazıları, "Trump'a Hayır, Musk'a Hayır, Faşist ABD'ye Hayır", "Musk Trump'ın sahibi" ve "Özel Verilerden Elini Çek" yazılı pankartlar taşımıştı.

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