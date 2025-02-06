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Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Dünya

ABD'nin New York kentinde 5 katlı apartmanda yangın çıktı

ABD'de New York İtfaiye Departmanı (FDNY), New York kentinin Harlem bölgesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale etti.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Zeynep Katre Oran  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
ABD'nin New York kentinde 5 katlı apartmanda yangın çıktı Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Ankara

New York İtfaiyesi, X sosyal medya hesabından, Harlem'de bulunan 5 katlı apartmanda yerel saatle akşam 21.00 sularında başlayan yangının videosunu paylaştı.

Yangına müdahale için yaklaşık 170 itfaiye ile sağlık personelinin bölgede bulunduğu ve olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

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