ABD'nin New York kentinde 5 katlı apartmanda yangın çıktı
ABD'de New York İtfaiye Departmanı (FDNY), New York kentinin Harlem bölgesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale etti.
Ankara
New York İtfaiyesi, X sosyal medya hesabından, Harlem'de bulunan 5 katlı apartmanda yerel saatle akşam 21.00 sularında başlayan yangının videosunu paylaştı.
Yangına müdahale için yaklaşık 170 itfaiye ile sağlık personelinin bölgede bulunduğu ve olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
ABD'nin New York kentinde 5 katlı apartmanda yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 6, 2025
◼️ Harlem'deki yangına müdahale için yaklaşık 170 itfaiyeci ve sağlık personeli görevlendirildi
◼️ Olayda şu ana kadar yaralananın olmadığı belirtildi
◼️ Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyorhttps://t.co/T58B4FLY47 pic.twitter.com/OzDsmmP0f3
Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
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