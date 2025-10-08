Dolar
41.70
Euro
48.52
Altın
4,041.73
ETH/USDT
4,512.10
BTC/USDT
123,491.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da başbakanlık görevinden istifa eden Lecornu, 48 saat içinde yeni bir başbakan atanabileceğini söyledi

Fransa'da bu hafta başbakanlık görevinden istifa eden Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülke için 48 saat içinde yeni bir başbakan atamasının mümkün olduğunu belirtti.

Esra Taşkın  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Fransa'da başbakanlık görevinden istifa eden Lecornu, 48 saat içinde yeni bir başbakan atanabileceğini söyledi Fotoğraf: Ümit Dönmez/AA

Paris

Lecornu, konuk olduğu France 2 kanalında, ülkedeki hükümet krizine dair açıklamalarda bulundu.

Son 48 saatte siyasi partilerle müzakereler yaptığını dile getiren Lecornu, Fransızların siyasetçilerin anlaşmasını istediğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lecornu, bir yıl önce Fransızların sandığa gittiğini anımsatarak, seçim sonrası ortaya çıkan parçalı Meclis tablosunun ülkedeki farklı hassasiyetleri ve ayrışmaları yansıttığına işaret etti.

Yeniden başbakanlık görevini üstlenip üstlenmeyeceğine ilişkin soruya Lecornu, "Bu akşam, görevimin tamamlandığını düşünüyorum." dedi.

Lecornu, "Sanırım durum Cumhurbaşkanı'nın 48 saat içinde başbakanı atamasına imkan veriyor." diyerek, ülkeyi yönetecek yeni hükümetin, 2027 cumhurbaşkanı seçimleri hazırlığı içinde olmaması gerektiğini dile getirdi.

Yeni başbakanın sol kesimden bir isim olup olmayacağına Macron'un karar vereceğini söyleyen Lecornu, Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğun Meclis'in yeniden feshedilmesini istemediğini belirtti.

Lecornu, tartışmalı emeklilik reformu hakkında müzakerelerin düzenlenebilmesi için bir yol bulunması gerektiğini dile getirdi.

"LFI (Boyun Eğmeyen Fransa) ve RN (Ulusal Birlik) haricinde beni görmeye gelen tüm siyasi güçler, 31 Aralık'ta bir bütçe olmaması riskini almamak gerektiğini ifade etti." diyen Lecornu, 13 Ekim'de Parlamento'ya 2026 için bütçe projesinin sunulacağını aktardı.

Lecornu, bu projenin mükemmel olmadığını ve müzakere edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, şu anda Cumhurbaşkanı'nı değiştirmenin zamanı olmadığını savundu.

Bütçe anlaşmazlıkları Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi
Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma projesidir
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Bakan Fidan: DEAŞ ile mücadele kisvesi ile bölücü bir gündem takip eden SDG'nin bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor

Benzer haberler

Fransa'da başbakanlık görevinden istifa eden Lecornu, 48 saat içinde yeni bir başbakan atanabileceğini söyledi

Fransa'da başbakanlık görevinden istifa eden Lecornu, 48 saat içinde yeni bir başbakan atanabileceğini söyledi

Fransız siyaset bilimci Mathiot, Fransa tarihinde eşi benzeri görülmemiş anların yaşandığını belirtti

Fransa'da istifa eden Başbakan Lecornu, yeni hükümetin kurulması için "olası çözümleri" Macron ile görüşecek

Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri Takaiçi'nin "ilk kadın başbakan" olması bekleniyor

Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri Takaiçi'nin "ilk kadın başbakan" olması bekleniyor
Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız aktivistlerin bir kısmı Fransa'ya ulaştı

Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız aktivistlerin bir kısmı Fransa'ya ulaştı
Fransa'da Başbakan Lecornu’nun istifasıyla siyasi ve mali kriz derinleşiyor

Fransa'da Başbakan Lecornu’nun istifasıyla siyasi ve mali kriz derinleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet