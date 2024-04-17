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Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyaretinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar'a yaptığı ziyarette Heniyye ve heyetiyle görüştü.

Görüşmede, Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.

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