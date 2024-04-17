Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyaretinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar'a yaptığı ziyarette Heniyye ve heyetiyle görüştü.
Görüşmede, Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.