Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes planı için ABD ve İsrail heyetleriyle müzakerelerde bulundu

Türkiye, Mısır ve Katar heyetlerinin, Gazze'de barış planı için ABD ve İsrail heyetiyle müzakerelerde bulunduğu bildirildi.

Hussien Elkabany, Çağrı Koşak  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes planı için ABD ve İsrail heyetleriyle müzakerelerde bulundu

Kahire

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalının haberinde, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Kanalın haberinde, "Mısır ve Katarlı arabulucuların, Hamas’la yaptıkları toplantının ardından ABD ve İsrail heyetleriyle istişare oturumuna geçtiği" belirtildi.

Günün erken saatlerinde üst düzey heyetlerin katılımıyla görüşmelerin başladığına dikkat çekilen haberde, müzakerelerde esir takası, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması konusunda garantiler, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Gazze'ye yardım girişi konularının ele alındığı aktarıldı.

Müzakerelere, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad'ın katıldığı ifade edildi.

İsrail'in müzakere heyetine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ın başkanlık ettiği, ABD tarafından Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in görüşmelere katıldığı kaydedildi.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, esir takası durumunda İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin listesinin görüşüldüğü belirtilirken, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin ayrıntıların netleşmesini talep ettiği bilgisine yer verildi.

