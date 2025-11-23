Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'nin Ukrayna barış planının ele alınacağı görüşmeler Cenevre'de başladı

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Yermak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından belirlenen heyetin Cenevre'deki çalışmalarına başladığını bildirdi.

İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları Jonathan Powell, Emmanuel Bonn ve Gunther Sauter ile ilk toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Yermak, "Bir sonraki toplantı ABD heyeti ile yapılacak. (Toplantı) Çok yapıcıydı. Bugün genel olarak farklı formatlarda bir dizi toplantılar (yapılması) planlanıyor. Ukrayna için sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşmak amacıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir ABD'li yetkili, İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'ya yaptığı açıklamada, "Niyetimiz Ukraynalılar için mümkün olan en güçlü sonucu elde etmek." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili, görüşmelerin keşif niteliğinde olduğunu da vurguladı.

ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki bir heyetin görüşmelere katılması bekleniyor.

ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.


