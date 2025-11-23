ABD'nin Ukrayna barış planının ele alınacağı görüşmeler Cenevre'de başladı
ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.
Cenevre
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yermak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından belirlenen heyetin Cenevre'deki çalışmalarına başladığını bildirdi.
İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları Jonathan Powell, Emmanuel Bonn ve Gunther Sauter ile ilk toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Yermak, "Bir sonraki toplantı ABD heyeti ile yapılacak. (Toplantı) Çok yapıcıydı. Bugün genel olarak farklı formatlarda bir dizi toplantılar (yapılması) planlanıyor. Ukrayna için sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşmak amacıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan bir ABD'li yetkili, İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'ya yaptığı açıklamada, "Niyetimiz Ukraynalılar için mümkün olan en güçlü sonucu elde etmek." ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkili, görüşmelerin keşif niteliğinde olduğunu da vurguladı.
ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki bir heyetin görüşmelere katılması bekleniyor.
ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı
Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.