ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna barış sürecindeki en verimli görüşmeyi yaptıklarını belirtti
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsviçre'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili temaslarda, şimdiye kadarki "en verimli görüşmeyi" gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Cenevre/Ankara
Rubio ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin basına açıklama yaptı.
- Zelenskiy ABD'nin önerdiği Ukrayna planı üzerinde çalışmaya kararlı olduklarını söyledi
- Trump, Ukrayna'yı ABD'nin çabaları için minnet duymamakla eleştirdi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşmelerin hala sürdüğünü belirterek, "Kişisel fikrime göre bu süreçte şimdiye kadarki muhtemelen en verimli ve anlamlı görüşmeyi gerçekleştirdik." dedi
Konuya dahil olan tarafların katkıları temelinde ellerindeki "ürün" üzerinde madde madde çalıştıklarını söyleyen Rubio, "Bence iyi bir ilerleme kaydettik. Ekiplerimiz, gittikleri odalarında bize sunulan öneriler üzerinde çalışıyor." diye konuştu.
Marco Rubio, hem Ukrayna hem de ABD'nin "tatmin olacağı bir ürüne yaklaşmak için" bu önerilerde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapacaklarını dile getirdi.
Varılan sonucun, iki ülkenin devlet başkanları tarafından kabul edilmesinin gerekeceğini ve kaydedilen ilerlemeyi "olumlu" gördüğünü ifade eden Rubio, Rusya tarafının, denklemin diğer tarafında olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ise Rubio'nun "verimli bir görüşme geçirdiklerine" ilişkin sözlerini yineleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiğini söyledi.
Yermak, görüşmelerin ve çalışmaların süreceğini, son kararın ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye ait olduğunu ifade etti.
"Hala yapılacak işler var ancak kesinlikle bu sabah başladığımız veya geçen hafta olduğumuz yerden çok ilerdeyiz."
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili İsviçre'deki temaslara ilişkin, hala yapılacak işler olduğunu ancak başladıkları noktadan çok ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.
Haftalardır süren görüşmelerin son 96 saattir hızlandığını söyleyen Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine ilişkin 28 maddeyi ele aldıklarını ifade etti.
Rubio, kaydettikleri ilerlemeye ilişkin zafer ya da nihai karar bildirmek istemediğini, ertesi gün de çalışmaların süreceğini vurgulayarak "Hala yapılacak işler var ancak kesinlikle bu sabah başladığımız veya geçen hafta olduğumuz yerden çok ilerdeyiz." dedi.
Bu süreçte Cenevre'de bizzat bulunmalarına gerek olmadığını ancak buraya gelerek büyük ilerleme kaydettiklerini söyleyen Rubio, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) rolü gibi konuları daha sonra ele alacaklarını, maddelerin tarafların katkılarıyla sıkça değiştiğini ve bu konuda görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
Rubio, "Açık kalan maddelerin aşılamaz olmadığını söyleyebilirim. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Görüşmelerde en kısa sürede fikir birliğine varmayı umduklarını kaydeden Rubio, "Ukrayna tarafıyla anlaşmaya varabilirsek bunu Rusya tarafına taşımamız gerek. Bu, denklemin diğer tarafı. Onların (Rusya) bunu kabul etmesi gerek." diye konuştu.
Avrupa tarafından başka bir plan teklifi olup olmadığına ilişkin soruya Rubio, bu konuda bilgisi olmadığı yanıtını verdi.
