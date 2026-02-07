Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı; baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Kral 2. Abdullah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hüseyin Bin Ali Nişanı" takdim edildi.

Koray Taşdemir  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan "Hüseyin Bin Ali Nişanı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından "Hüseyin Bin Ali Nişanı" takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen "Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni", iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerini tamamlamasının ardından düzenlendi.

Törende, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hüseyin Bin Ali Nişanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Törenin ardından resmi yemekte bir araya gelen ikili, daha sonra ofisten ayrıldı.

