Ekonomi

Gümrük muhafaza ekipleri Çeşme Ulusoy Limanı'nda 7 bin 550 sikke ve figür ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenilen 7 bin 550 sikke ve figüre el koydu.

Hülya Ömür Uylaş  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Gümrük muhafaza ekipleri Çeşme Ulusoy Limanı'nda 7 bin 550 sikke ve figür ele geçirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç riskli olarak değerlendirildi.

Araca yönelik x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramada, yasal yük içine gizlenmiş 15 pakette, farklı ebatlarda 7 bin 550 sikke ve figür türünde tarihi eser ele geçirildi. Böylece ülkenin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmiş oldu.

Konuyla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza teşkilatının, kültür varlıklarının korunması, tarihi mirasın kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

