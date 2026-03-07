Gümrük muhafaza ekipleri Çeşme Ulusoy Limanı'nda 7 bin 550 sikke ve figür ele geçirdi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenilen 7 bin 550 sikke ve figüre el koydu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç riskli olarak değerlendirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Araca yönelik x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramada, yasal yük içine gizlenmiş 15 pakette, farklı ebatlarda 7 bin 550 sikke ve figür türünde tarihi eser ele geçirildi. Böylece ülkenin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmiş oldu.
Konuyla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
Gümrükler Muhafaza teşkilatının, kültür varlıklarının korunması, tarihi mirasın kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.