Ekonomi

Ticaret Bakanlığı iki ayda 84 bin 455 firma ve 9,3 milyon ürünü denetledi

Ticaret Bakanlığı, piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için ocak-şubat döneminde 84 bin 455 firma ve 9,3 milyon ürünü denetleyerek 631,3 milyon lira ceza verdi.

Seda Tolmaç  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Ankara

Bakanlık, yılın ilk iki ayına ilişkin piyasa denetim bilançosunu açıkladı.

Buna göre vatandaşların ekonomik refahını bozacak ve arz-talep dengesini olumsuz etkileyecek uygulamalara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sonucu ocak-şubat döneminde toplam 84 bin 455 firma ve 9,3 milyon ürün denetlendi. Denetimlerde rastlanan uygunsuzluklar dolayısıyla 631,3 milyon lira ceza uygulandı.

Söz konusu dönemde otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine ilişkin 15 bin 409 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Bu denetimlerde aykırı fiillerde bulunan 1571 gerçek ve tüzel kişiye toplam 193,7 milyon lira ceza verildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğünün denetimlerinde ise fahiş fiyatlara ilişkin verilen ceza 174,3 milyon lira olurken emlak sektöründeki denetimlerde 7,5 milyon lira, kuyum sektöründe 1,1 milyon lira ve otomotivde 732,9 bin lira ceza kesildi.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan ceza yaklaşık 10 milyon lira oldu.

Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere sıkı takip

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce de tüketicilerin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında denetim yapıldı.

İki ayda 10 bin 253 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken aykırı eylemlerde bulunan 352 gerçek ve tüzel kişiye toplam 272,3 milyon lira ceza kesildi.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklara 234,1 milyon lira ceza verildi.

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 34,4 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri doğrultusunda yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 3,8 milyon lira ceza uygulandı.

Rekabet Kurumunun çalışmaları sonucu iki ayda 3,1 milyar lira ceza verildi

Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla söz konusu dönemde 81 ilde yapılan denetimlerde 58 bin 793 firma denetlenirken bunlardan 12 bin 959 firmaya 165,2 milyon lira ceza kesildi. Yılın iki ayındaki bu denetimlerde, İstanbul'da aykırılık tespit edilen 30 bin 19 ürün nedeniyle 131,5 milyon liralık ceza verildi.

Bu dönemde Ankara'da 2,6 milyon, İstanbul'da 1,7 milyon ve Antalya'da 1,2 milyon ürünün denetimi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçen yıl toplam 227 firmaya 13,2 milyar lira ceza uygulanırken bu yılın 2 ayında başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren 32 firmaya 3,1 milyar lira ceza kesildi.

