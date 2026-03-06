Dolar
Yaşam

YEDAM sayesinde bağımlısı olduğu sanal kumardan kurtuldu

Uşak'ta yaşayan 38 yaşındaki S.A, eşinin yönlendirmesiyle gittiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) aldığı destek sayesinde hayatını karartan sanal kumar bağımlılığını yaşamından çıkardı.

Mehmet Çalık  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
YEDAM sayesinde bağımlısı olduğu sanal kumardan kurtuldu Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

S.A, 2018 yılında bir arkadaşı için çektiği kredinin ödenmemesi üzerine, bu borcu ödeyebilmek için sanal kumara başladı.

Sanal kumarda kaybettikçe "kazanabilirim" düşüncesiyle oynamaya devam eden, bankalardan kredi çekerek kumar oynayan S.A, daha sonra da yakın çevresinden borç alarak süreci sürdürdü.

S.A, 2022 yılında sanal kumar oynadığını öğrenen eşinin telkinleri ve yönlendirmesiyle YEDAM'dan destek almaya karar verdi.

YEDAM'a giden S.A. buradaki uzmanlara süreci anlattı. Tedavi sonrası bağımlılıktan kurtularak huzurlu bir hayat yaşamaya başlayan S.A, AA muhabirine, sanal kumara küçük miktarlarla başladığını, bunun giderek arttığını söyledi.

Kaybettikçe oynamaya devam ettiğini, kendisi için bir çöküş dönemi başladığını anlatan S.A, "Çevremi de kaybetmeye başladım. Ondan borç alıp diğerini kapamaya... Bazısını ödedim bazısını ödeyemedim. Zaten maaşım olduğu gibi gidiyordu. Eve de ekmek götüremiyordum." dedi.

"Buraya gelene kadar bağımlı olduğumu düşünmüyordum"

S.A, YEDAM'a gidene kadar bağımlığı olduğunu düşünmediğini belirterek "Buraya geldiğimde hocamız bana bir kağıda borçlarımı yazdırdığında bir borç olduğunu gördüm. O an ben bağımlı olmuşum dedim. Buraya gelene kadar bağımlı olduğumu ve fazla borcum olduğunu düşünmüyordum. Ta ki buraya geldiğimde bütün borcumu, harcımı yazdığımda büyük borcum olduğunu öğrenmiş oldum." diye konuştu.

Kumarı bırakabileceğini hiç düşünmediğini söyleyen S.A, "YEDAM ile tanıştıktan sonra kumardan kurtuldum. Huzurumu geri verdi bana. Borçlarımdan dolayı çevremi kaybetmiştim. Çevremi geri kazandım." ifadelerini kullandı.

S.A, borçlarını ödediğini, üstelik yatırım da yaptığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kendime bir araba aldım. Bu, YEDAM sayesinde oldu. Çünkü ben buraya geldikçe rahatlıyordum, rahatlayınca da zaten kumar falan hiçbir zaman aklıma gelmedi. Bir de o düşüş süreci aklıma geldiğinde kumardan uzak durmaya çalıştım."

Kumarın kendisine maddi ve manevi anlamda çok şey kaybettirdiğini dile getiren S.A, kumardan zengin olanı görmediğini, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

