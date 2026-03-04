Dolar
logo
Dünya, Dosya haber

DOSYA: Kore Savaşı'nda Bölünen Aileler

AA'nın "Kore Savaşının Son Tanıkları: Ayrı Düşmüş Aileler" başlıklı dosya haber serisinde, Kore Savaşı’nın ardından birbirlerinden ayrılan aileler ile onları tekrar görebilmelerine yönelik çalışmalar ve uzman değerlendirmeleri ele alındı.

Ekip  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
DOSYA: Kore Savaşı'nda Bölünen Aileler

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) "Kore Savaşının Son Tanıkları: Ayrı Düşmüş Aileler" başlıklı dosya haberinde Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki savaşın ardından aynı etnik kökenden gelen Kore halkları arasındaki sınır çekilmesi ve milyonlarca kişinin ailesinden ayrı kalması ele alınıyor. 

Ailelerinden ayrı düşenler, sevdiklerine kavuşamadan hayatlarını kaybediyor

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki savaşın ardından 1953'te imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana sınırın diğer tarafındaki sevdiklerinden haber alamayan ve onları göremeyen kişiler için zaman giderek azalıyor. 

Savaşın ardından, aynı etnik kökenden gelen Kore halkları arasında sınır çekilmesi, milyonlarca kişinin ailesinden ayrı kalmasına yol açtı.

İki ülke vatandaşlarının mektup veya telefon yoluyla ya da yüz yüze iletişim kurmasının zorluğu nedeniyle, on binlerce kişi ailesinin hayatta olup olmadığına dair hiçbir bilgiye ulaşamadan bir ömür geçiriyor.

