Dolar
43.88
Euro
51.90
Altın
5,164.29
ETH/USDT
2,056.20
BTC/USDT
67,984.00
BIST 100
13,837.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den "ABD ile iyi geçinme" mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin ülkesine karşı düşmanca politikasını geri çekmesi ve nükleer statüsüne saygı göstermesi durumunda bu ülkeyle iyi geçinmemeleri için hiçbir sebep bulunmadığını belirtti.

Damla Delialioğlu  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Kuzey Kore lideri Kim'den "ABD ile iyi geçinme" mesajı

Ankara

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülke lideri Kim, Kore İşçi Partisinin 9. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD-Kuzey Kore ilişkilerini değerlendirdi.

Kim, Kuzey Kore anayasasında belirtilen mevcut nükleer statüye saygı gösterir ve Pyongyang'a karşı "düşmanca politikasını" geri çekerse ABD ile iyi geçinmemelerine dair hiçbir neden bulunmadığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kuzey Kore lideri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatının tamamen ABD'nin tavrına bağlı olduğunu vurgulayarak "İster barış içinde bir arada var olma olsun ister sonsuz bir çatışma, biz her şeye hazırız ve bu tercih bize ait değil." ifadesini kullandı.

"En tehlikeli varlık" olarak nitelendirdiği Güney Kore ile görüşecek hiçbir konunun bulunmadığını aktaran Kim, bu ülkeyi daima "soydaş kategorisinin" dışında tutacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Pyongyang ile diyaloğa açık olduğuna işaret ederek "Dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasya'da nehre düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bakü'de, 27-28 Şubat'ta "100. Yılında Bakü Türkoloji Kurultayı" düzenlenecek
KVKK, QR kodlarla gerçekleştirilen siber saldırılarla ilgili doküman hazırladı
Karla kaplanan Kapadokya dronla görüntülendi
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat çevreleri için yoğun kar uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NYT: ABD, askeri bir saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli

NYT: ABD, askeri bir saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli

Kuzey Kore lideri Kim'den "ABD ile iyi geçinme" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Kuzey Kore ile diyalog işareti: Bakış açılarını dinlemeye hazırız

ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına ilişkin kanıt gördük

ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına ilişkin kanıt gördük
ABD'de gümrük vergisi iadesi için yargı yoluna giden şirket sayısı 1800'ü aştı

ABD'de gümrük vergisi iadesi için yargı yoluna giden şirket sayısı 1800'ü aştı
ABD'nin, Venezuela'nın Maduro'nun savunma masraflarını ödemesini engellediği iddia edildi

ABD'nin, Venezuela'nın Maduro'nun savunma masraflarını ödemesini engellediği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet