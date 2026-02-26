Dolar
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Kuzey Kore ile diyalog işareti: Bakış açılarını dinlemeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Pyongyang ile diyaloğa açık olduğuna işaret ederek "Dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız." dedi.

Ahmet Furkan Mercan  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Kuzey Kore ile diyalog işareti: Bakış açılarını dinlemeye hazırız

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasının dökümünü yayımladı. Buna göre Rubio, Washington-Pyongyang arası diyalog kapısının açık olduğuna işaret etti.

Rubio, "İster Küba'daki biri olsun ister bir gün Kuzey Kore'deki biri olsun isterse şu anda İran'daki biri olsun, her zaman dinlemeye açığız. Bu, elbette bir müzakereden farklı ancak dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız." diye konuştu.

ABD'nin, kendisiyle bilgi ve görüşlerini paylaşmak isteyen herhangi bir hükümetin yetkilileriyle konuşmaya hazır olduğunu kaydeden Rubio, "Bunu yapmak benim görevimdir." ifadesini kullandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisinin 9. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin geleceği tamamen ABD'nin tutumuna bağlı." demişti.

2018 ve 2019 zirveleri

ABD basınında Rubio'nun açıklamasının, Washington yönetiminin Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya işaret edebileceği aktarıldı.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de ve üçüncüsü Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arası sınır köyü Panmunjom'da 3 kez görüşmüştü.

