Dünya

ABD'nin "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi Girit'teki Suda Deniz Üssü'nden ayrıldı

ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi, Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'nden ayrıldı.

Derya Gülnaz Özcan  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
ABD'nin "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi Girit'teki Suda Deniz Üssü'nden ayrıldı

Atina

Yunan basınında yer alan haberlere göre dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen "USS Gerald R. Ford", bulunduğu üsten Akdeniz'de doğuya doğru hareket etti.

Dev gemi, bu hafta başında tedarik eksiklerini tamamlamak üzere Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.

Öte yandan, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu, Umman’ın aracılığıyla bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

