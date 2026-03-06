Dolar
Dünya

Irak’ta Bağdat Havalimanı çevresine füze saldırısı

Irak'ta Şii milis Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, başkent Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda bulunan ve ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü’ne yönelik füze saldırısı düzenledi.

Haydar Karaalp  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Bağdat

Irak'ta Şii milis Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubunun Telegram hesabından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin kaldığı Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria Üssü'ne saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi ve Irak'ta direnişçi gençlerin öldürülmesine misilleme olarak yapıldığı iddia edildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Bağdat’a bağlı Ebu Gureyb ilçesinden atılan bir füzenin Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın uzağında boş alanlara düştüğü belirtildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya kayda değer maddi hasarın meydana gelmediği ifade edildi.

Irak güvenlik güçlerinin füzelerin fırlatıldığı aracı ele geçirdiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Erbil’de kamikaze İHA saldırısı sonrası patlama sesleri duyuldu

Irak’ın Erbil kentinde patlama sesleri duyulmasının ardından etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA), 100’lük Cadde üstündeki bir otelin yanına düştü.

Erbil’de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) bir otelin yanına isabet etti.

Otelin yanında inşaatı devam eden yapıya isabet eden İHA nedeniyle hasar oluştu, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadı.

Saldırının ardından emniyet güçleri bölgede güvenlik önemleri aldı.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarından da patlama sesleri duyuldu, yapılan açıklamalarda söz konusu patlamaların hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesiyle meydana geldiği kaydedildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğü olay yerinden görüntü çekilmemesi uyarısında bulundu.


