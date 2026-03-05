Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi
Irak'ın Süleymaniye kentindeki İranlı Kürt muhalif grupların yaşadığı Zırgıvez köyünde şiddetli patlamaların olduğu bildirildi.
Erbil
Süleymaniye'den yayın yapan Kanal 8'in haberine göre, Süleymaniye'nin Zırgıvez köyünde patlama sesleri duyuldu.
Köyde 4 patlama sesinin duyulduğu belirtilen haberde, İran rejimi muhalifi Kürt grupların aileleriyle yaşadığı bölgede ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın oluşmadığı aktarıldı.
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
