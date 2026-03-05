Dolar
Dünya

Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi

Irak'ın Süleymaniye kentindeki İranlı Kürt muhalif grupların yaşadığı Zırgıvez köyünde şiddetli patlamaların olduğu bildirildi.

Haydar Şahin  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi

Erbil

Süleymaniye'den yayın yapan Kanal 8'in haberine göre, Süleymaniye'nin Zırgıvez köyünde patlama sesleri duyuldu.

Köyde 4 patlama sesinin duyulduğu belirtilen haberde, İran rejimi muhalifi Kürt grupların aileleriyle yaşadığı bölgede ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın oluşmadığı aktarıldı.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
