Dünya

Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Irak’ın tüm vilayetlerinde elektrik sisteminin tamamen çökmesi sonucu elektrik kesintisi meydana geldi.

Haydar Karaalp  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Bağdat

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kesintiye yol açan elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sistemin tamamen çökmesi sonucu devre dışı kalan santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

Ülke genelinde ulusal elektrik yerine ücret karşılığında mahalle jeneratörleri çalışıyor.

