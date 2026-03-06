Dolar
Spor

İzmirli kadın sporcu, sakatlık sonrası tekerlekli sandalyeyle spora döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın tek kadın sporcusu 26 yaşındaki Medine Alper, yaşadığı ağır sakatlığa rağmen spora tutunarak parkede mücadelesini sürdürüyor.

Gökhan Düzyol  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
İzmirli kadın sporcu, sakatlık sonrası tekerlekli sandalyeyle spora döndü Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Medine Alper, 10 yaşındayken beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora başladı. Uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında yıllarca atletizm yapan Medine Alper'in üniversitede antrenörlük eğitimi aldığı sırada yaptığı bir antrenman sırasında omuriliği kırıldı.

Zorlu bir tedavi sürecinin ardından tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmek zorunda kalan kadın sporcu, 2022'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na dahil oldu. Takımın tek kadın sporcusu olarak tekerlekli sandalyede yeniden yaşam kurmaya çalışan Medine Alper, parkede gösterdiği azim ve mücadelesiyle dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medine Alper, spordan uzak kalmanın kendisini hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorladığını belirtti.

Kendini kötü hissettiği dönemde tekerlekli sandalye basketbol takımıyla tanıştığını aktaran Medine Alper, "Sporun içerisinde olmayı çok seviyorum. Önceki hayatım farklıydı ama ikinci hayatımı da bu şekilde yaşamayı seçiyorum. Başka seçeneklerim de olsa onların içerisinden yine sporcu olmayı seçerdim. Kadınlarımızın korkmadan, arkasına bakmadan, özgürce yürüyebileceği, güvenle yaşayabileceği bir dünya diliyorum. Başta annelerimiz, kardeşlerimiz ve hayatımıza değer katan tüm kadınların günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

