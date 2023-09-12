Dolar
26.90
Euro
28.83
Altın
1,911.89
ETH/USDT
1,596.20
BTC/USDT
26,080.00
BIST 100
8,187.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya ile oynadıkları özel maçın ardından Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğinden Fas ile Libya'ya taziye ve dayanışma mesajı

Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliği, Fas'taki depremde ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed, Muhammed Emin Canik  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğinden Fas ile Libya'ya taziye ve dayanışma mesajı

İstanbul

Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türk-Arap Diyaloğu Birliğinin, Fas’taki deprem ve Libya’daki selden etkilenenlere taziye ve üzüntülerini ilettiği belirtildi.

Dayanışma vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremlerde kardeşlik duygularını paylaşan Arap ülkelerindeki kardeşlerimizi hatırlıyor ve nerede olursak olalım aramızdaki kardeşlik ilişkilerini güçlendiren şeyin bu dayanışma ruhu olduğunu vurguluyoruz."

Türkiye ile Arap ülkelerinden düşünür ve aktivistler, "sevgiyi ve dostluğu yaymak, halklar arasındaki olumlu yanları güçlendirmek" amacıyla 2012 yılında Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğini kurmuştu.

Libya'daki sel felaketi ve Fas'taki deprem

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Afette hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin, kayıp kişi sayısının da 10 bin olduğu yerel ve uluslararası kurumlarca duyurulmuştu.

Fas'ta 8 Eylül Cuma gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş; deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı şu ana kadar 2 bin 901, yaralı sayısı ise 5 bin 530 olarak açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Yeni anayasaya milletimizi kavuşturmak gerekir
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mehmet Uçum: Türkiye Yüzyılı'nda kabul edilecek yeni anayasanın adı '2023 Anayasası' olmalıdır
Ülke genelinde eş zamanlı okul çevreleri ve servis araçları denetimi yapıldı
Çekerek Barajı'na 700 bin yavru sazan bırakıldı

Benzer haberler

Libya'daki selzedelere yardım için Türk Kızılay da bölgeye ulaştı

Libya'daki selzedelere yardım için Türk Kızılay da bölgeye ulaştı

Libya'daki sel felaketi iklim değişikliğiyle yıkıcı boyuta ulaştı

Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğinden Fas ile Libya'ya taziye ve dayanışma mesajı

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi
Kızılhaç, depremin vurduğu Fas için 100 milyon İsviçre frangı yardım çağrısı yaptı

Kızılhaç, depremin vurduğu Fas için 100 milyon İsviçre frangı yardım çağrısı yaptı
İnsanlık, tarih boyunca yıkıcı sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı

İnsanlık, tarih boyunca yıkıcı sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet