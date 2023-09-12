Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğinden Fas ile Libya'ya taziye ve dayanışma mesajı
Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliği, Fas'taki depremde ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
İstanbul
Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
- Libya'nın doğusunda sel: 3 binden fazla ölü, 10 bin kişi kayıp
- Libya'nın doğusundaki sel felaketinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti
- Libya Başbakanı Dibeybe'den selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısı
- Türkiye, selden etkilenen Libya'ya arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderecek
- Türkiye'den Libya'daki kasırgada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: AFAD, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetleri için Libya'ya hareket edecek
- Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti
- Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi
- Fas’taki depremde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
- Fas depreminde zarar görenler çadır kentlerde barınıyor
- UNICEF: Fas'taki depremden 100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir
- Fas'ta yaşanan depremde can kayıpları artarken acil müdahalenin ilk aşaması sürüyor
- Fas'ta depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu
Açıklamada, Türk-Arap Diyaloğu Birliğinin, Fas’taki deprem ve Libya’daki selden etkilenenlere taziye ve üzüntülerini ilettiği belirtildi.
Dayanışma vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremlerde kardeşlik duygularını paylaşan Arap ülkelerindeki kardeşlerimizi hatırlıyor ve nerede olursak olalım aramızdaki kardeşlik ilişkilerini güçlendiren şeyin bu dayanışma ruhu olduğunu vurguluyoruz."
Türkiye ile Arap ülkelerinden düşünür ve aktivistler, "sevgiyi ve dostluğu yaymak, halklar arasındaki olumlu yanları güçlendirmek" amacıyla 2012 yılında Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğini kurmuştu.
Libya'daki sel felaketi ve Fas'taki deprem
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Afette hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin, kayıp kişi sayısının da 10 bin olduğu yerel ve uluslararası kurumlarca duyurulmuştu.
Libya'nın doğusundaki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti https://t.co/GQRhOb0saH pic.twitter.com/TgrPr1blTd— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 12, 2023
Fas'ta 8 Eylül Cuma gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş; deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı şu ana kadar 2 bin 901, yaralı sayısı ise 5 bin 530 olarak açıklanmıştı.
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• Yıkım çoğunlukla kırsal kesimde yaşandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 10, 2023
• Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
8 Eylül'de gerçekleşen 7 şiddetindeki depremin ardından Fas'taki durumu AA muhabiri Mehmet Akif Turan aktardı https://t.co/MTwh64ysFr pic.twitter.com/oKcrLOxg8o